Саудовская Аравия поставила на паузу процесс стабилизации отношений с Израилем

Власти Саудовской Аравии поставили на паузу процесс стабилизации отношений с Израилем. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь анонимный на источник, знакомый с ходом переговоров.

Согласно информации агентства, двусторонние переговоры теперь будут отложены.

По словам источника, для их возобновления Израилю следует подумать об уступках палестинцам и пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты.

До тех пор, пока поддерживаемый Ираном ХАМАС 7 октября не спровоцировал войну, начав разрушительную атаку на Израиль, как израильские, так и саудовские лидеры говорили, что они неуклонно продвигаются к соглашению, которое могло бы изменить ситуацию на Ближнем Востоке, отмечается в материале.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.