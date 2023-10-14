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Армия Израиля сообщила об ударе по боевикам, выпустившим ракету

МО Израиля: БПЛА атаковали боевиков ХАМАС, выпустивших противотанковую ракету

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Lisi Niesner/Reuters

Израильская армия с помощью беспилотников нанесла удар по боевикам из палестинской группировки ХАМАС, которые выпустили противотанковую ракету в районе рядом с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«Некоторое время назад летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удар по террористам из ХАМАС сразу после того, как они выпустили противотанковую ракету по территории, окружающей сектор Газа», — заявили в израильской армии.

14 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации лидера операций ХАМАС в кибуцах в границах сектора Газа Али Кади.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что требование Израиля об эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа противоречит принципам гуманности и правилам ведения войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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