Минобороны РФ сообщило журналистам об уничтожении 31 беспилотника за сутки.

Как утверждает министерство, средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в районах населенных пунктов Нырково, Берестовое Харьковской области и других.

Ранее российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю перехватили в небе 19 снарядов от ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за указанный промежуток времени средствам защиты также удалось нейтрализовать две противокорабельные ракеты «Нептун» и 12 противорадиолокационных ракет HARM. Кроме того, в воздухе были перехвачены семь авиационных бомб JDAM.

13 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле запорожского города Токмак со стороны украинских военных. По его словам, удар был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Другие подробности, включая наличие разрушений и пострадавших, в настоящее время не приводятся.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.