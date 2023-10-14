Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений

Украинские военные потеряли на Купянском направлении больше 200 бойцов, Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на данном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ», — пояснили в военном ведомстве РФ.

Известно, что попытки атаки украинской стороны пресечены российскими военными в Ивановке, Синьковке и Тимковке Харьковской области.

Как уточняется, потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 215 военных.

Также ВС РФ уничтожили танк, две боевые машины пехоты, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

До этого МО РФ сообщали, что ВС РФ отбили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Бои шли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.