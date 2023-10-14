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Минобороны сообщило о пресечении деятельности украинской ДРГ на острове Алешкинский

Минобороны: силы РФ пресекли деятельность украинской ДРГ на острове Алешкинский

Российские военные на Херсонском направлении пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины на острове Алешкинский. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алешкинский», — говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, украинские войска на данном направлении потеряли более 40 военнослужащих, а также восемь автомобилей, гаубицу «Гиацинт-Б» и три орудия Д-30.

14 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку переправить часть сил через Днепр в районе Антоновского моста, которая была своевременно пресечена ВС РФ.

Ранее в Херсонской области заявили, что российская войска ликвидировали украинскую ДРГ у Антоновского моста.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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