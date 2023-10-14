МО РФ показало видео обстрела окопов ВСУ с дрона

Министерство обороны России представило общественности кадры ударов по позициям ВСУ.

В комментарии к видео говорится, что удары были нанесены операторами беспилотных летных аппаратов Южной группировки войск по окопам украинской пехоты, и заставили украинских бойцов оставить позиции. Конкретное место нанесения ударов не уточняется. Кадры обстрела были сняты камерой дрона в момент определения цели и выстрела.

До этого МО РФ показало момент уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении.

По данным Минобороны РФ, экипажу разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты удалось уничтожить бронеобъект Вооруженных сил Украины. Как уточняется, ликвидированный объект украинской стороны находился на территории лесополосы.

Также в МО России сообщали о потерях ВСУ на Херсонском направлении. Согласно информации оборонного ведомства Вооруженные силы РФ уничтожили пять складов с боевыми припасами, а также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.