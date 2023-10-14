Военный эксперт заявил о переломе в зоне конфликта на Украине

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдохлось, и в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции (СВО) происходит перелом. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

По словам эксперта, сейчас у российских военнослужащих появилась возможность попытаться продвинуться вперед на линии фронта. Он отметил, что в таком случае подразделения Вооруженных сил РФ смогут занять более выгодные позиции.

«Происходит перелом. Если раньше 80% боевых задач решалось с помощью активной обороны, а 20% только были наступательными, сейчас примерно на 50-60% инициатива принадлежит нам», — указал Кнутов.

Собеседник издания не исключил, что в ближайшее время активность российских солдат в зоне конфликта продолжит расти. Перед военными стоит задача занять как можно более выгодные позиции до начала сезона дождей и ухудшения погоды. Именно этой цели в текущий момент пытаются достичь бойцы ВС РФ, резюмировал специалист.

13 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинское контрнаступление можно считать формально завершенным. Как уточнил дипломат, российские отряды уже в течение нескольких недель активно наступают практически на всей линии соприкосновения.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, кто виноват в провале контрнаступления.