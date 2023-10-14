ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера операций ХАМАС в кибуцах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации лидера операций ХАМАС в кибуцах в границах сектора Газа Али Кади. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛа.

По данным израильской армии и разведки, Али Кади являлся командиром сил спецназа ХАМАС «Нухба». Сообщается, что Али Кади в 2005 году был задержан за зверства в отношении мирных жителей и их похищение и был выдан палестинской стороне в рамках обмена пленными в 2006 году. Тогда в обмен на одного израильского военного Палестине были переданы 1027 заключенных, из которых около 400 отбывали пожизненные сроки наказания за жестокие террористические акты.

До этого в армии Израиля заявили о подготовке дальнейших шагов по ударам по Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».