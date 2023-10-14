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Сальдо сообщили о попытке переправы ВСУ через Днепр

Херсонский губернатор Сальдо: ВС РФ пресекли попытку переправы ВСУ через Днепр

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку переправить часть сил через Днепр в районе Антоновского моста, которая была своевременно пресечена ВС РФ. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Отмечается, что ответным огнем с берега были уничтожены четыре лодки ВСУ.

«Военнослужащие группировки войск «Днепр» работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе», — сообщил Сальдо. Потери ВСУ за сутки боев он оценил в 100 человек.

Кроме того, Сальдо рассказал о ранении мирного жителя в селе Раденск в результате обстрела со стороны ВСУ.

14 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ группируют силы для форсирования Днепра.

До этого в Херсонской области заявили, что ВС РФ ликвидировали ДРГ у Антоновского моста.

По словам Сальдо, на правом берегу Днепра группируются понтеры и морская пехота. Все это происходит на фоне продолжающихся попыток переправиться через реку.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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