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В Индии сообщили, что украинское контрнаступление слабеет

Statesman: Украина оказалась на грани в связи с ситуацией на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сейчас находится на грани из-за слабеющих позиций на фронте и сокращения помощи от западных стран, пишет индийская газета The Statesman.

«Перед Киевом теперь стоит вопрос выживания», — отмечается в статье.

Как указывается в материале, Зеленский обратился к украинцам с призывом научиться выживать «в условиях войны по примеру Израиля», однако забыл, что Украина, в отличие от Израиля, не производит собственного оружия и полностью полагается в этом вопросы на поставки западных государств.

«Украинское контрнаступление <...> затухает, практически не принося стране никаких территориальных выгод», — сказано в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что с начала спецоперации Украина потеряла 7 млн своих граждан (почти 20% своего населения) из-за их бегства в более безопасные страны.

«Прекрасная страна до войны, Украина теперь представляет собой кладбище разбомбленных зданий», — заключается в тексте.

До этого в России назвали контрнаступление ВСУ «формально законченным».

Ранее украинские пленные заявили о дефиците живой силы на Артемовском направлении.

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Контрнаступление Украины
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