На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что на юге и в центральных регионах страны звучат сирены воздушной тревоги. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале изральского ведомства.

Спустя 15 минут появилось сообщение о тревоге в кибуце Зиким.

Вечером 13 октября воздушная тревога прозвучала в центральной части страны и Ашдоде.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасноcти Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.