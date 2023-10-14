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Армия Израиля намерена продолжать массированные удары по Газе

В армии Израиля заявили о подготовке дальнейших шагов по войне в Газе

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Fatima Shbair/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить массированные удары по Газе, готовятся дальнейшие шаги. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари в телеобращении, передает РИА Новости.

«Мы намерены продолжать массированные атаки по Газе. Мы готовим следующие шаги в войне в Газе и готовы к развертыванию сил на всех аренах», — сказал Хагари.

Пресс-секретарь израильской армии заявил, что сотни тысяч жителей северной части Газы услышали призыв ЦАХАЛ и покинули этот район. Израиль продолжит распространять листовки о путях и маршрутах эвакуации, подчеркнул он и добавил, что страна будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана.

Ранее Израиль дал палестинцам еще 6 часов на эвакуацию на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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