Армия Израиля намерена продолжать массированные удары по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить массированные удары по Газе, готовятся дальнейшие шаги. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари в телеобращении, передает РИА Новости.

«Мы намерены продолжать массированные атаки по Газе. Мы готовим следующие шаги в войне в Газе и готовы к развертыванию сил на всех аренах», — сказал Хагари.

Пресс-секретарь израильской армии заявил, что сотни тысяч жителей северной части Газы услышали призыв ЦАХАЛ и покинули этот район. Израиль продолжит распространять листовки о путях и маршрутах эвакуации, подчеркнул он и добавил, что страна будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана.

Ранее Израиль дал палестинцам еще 6 часов на эвакуацию на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.