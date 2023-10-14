Во Франции солдаты начнут охранять школы после нападения на учителя

Французский президент Эммануэль Макрон принял решение задействовать в стране до семи тыс. бойцов сил Sentinelle из-за недавно нападения с ножом на школу в городе Аррас. Об этом сообщил канал BFMTV со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

У Макрона прошло заседание по вопросам безопасности в стране.

Известно, что глава государства решил мобилизовать до семи тыс. солдат Sentinelle, их планируется развернуть к вечеру понедельника, 16 октября.

В пятницу, 13 октября, 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. Злоумышленника удалось задержать. Оказалось, что нападавший был в списке радикальных исламистов, за которыми ведется слежка с целью не допустить террористических актов.

Теперь мобилизованные солдаты будут дежурить у французских школ до отдельного распоряжения Макрона.

До этого стало известно, что в Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей.

Ранее жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на детей.