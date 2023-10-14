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Украинские пленные заявили о дефиците живой силы на Артемовском направлении

Пленные ВСУ сообщили о нехватке солдат и больших потерях под Артемовском

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Alex Babenko/AP

В рядах Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении ощущается дефицит военнослужащих для проведения контрнаступления. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали украинские военнопленные Артур Бойчук и Александр Геращенко.

«Нас осталось может человек 20 из роты из 60», — сказал Бойчук.

По его информации, еще в июле в рядах его роты насчитывалось большое количество солдат, им даже было негде спать.

«А сейчас пусто», — пояснил боец.

Его сослуживец, Александр Геращенко, тоже сдавшийся в плен, заявил, что украинская армия терпит большие потери на Артемовском направлении, однако новые живые силы туда не прибывают.

«Мы просто в обороне. Людей не хватает», — разъяснил он.

До этого попавший в плен украинский военный Александр Бень рассказал о потерях ВСУ в Запорожской области. По его словам, российским бойцам удалось уничтожить свыше 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в течение нескольких дней у Работино на территории Запорожской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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