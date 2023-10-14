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ВСУ попытались высадиться в Херсонской области

ТАСС: ВС РФ предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил ТАСС о пресечении попытки высадки сил ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области соединениями группировки войск «Днепр».

Сообщается, что огнем артиллерии были уничтожены четыре лодки украинских военных. Потери ВСУ составили 20 человек.

14 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ группируют силы для форсирования Днепра.

До этого в Херсонской области заявили, что ВС РФ ликвидировали ДРГ у Антоновского моста.

По словам Сальдо, на правом берегу Днепра группируются понтеры и морская пехота. Все это происходит на фоне продолжающихся попыток переправиться через реку.

«Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы», — прокомментировал развитие ситуации Сальдо.

Он добавил, что ВС РФ полностью контролируют обстановку и готовы к «любому сценарию».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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