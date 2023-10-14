Российским бойцам удалось уничтожить свыше 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в течение нескольких дней у Работина на территории Запорожской области, заявил попавший в плен военный ВСУ Александр Бень. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника, украинские военные столкнулись с существенными потерями.

«Всего несколько дней, и от роты в 106 человек остались только 40. И это не в штурмах. Мы просто сидели в окопах, оборонялись», — подчеркнул Бень.

Как добавил украинский военный, в основном удары со стороны Вооруженных сил России были осуществлены танками, минометами и другими видами вооружений.

«Когда мы приехали на Запорожское направление, там на позициях пробыли семь дней без выезда», — заключил он.

До этого в РИА Новости уточняли, что ВСУ возможность сдачи в плен обсуждали на уровне подразделений. Украинский офицер соседнего с подразделением Белокопытова соединения обсуждал со своими подчиненными возможность сдачи в плен всем формированием.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.