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Армия Израиля нейтрализовала группу, пытавшуюся проникнуть в страну из Ливана

ЦАХАЛ нейтрализовал группу, пытавшуюся проникнуть в страну из Ливана

Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила о нейтрализации группы, пытавшейся проникнуть на территорию страны из Ливана.

«Беспилотник ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку и уничтожил нескольких террористов», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана. Такое заявление руководитель международной организации сделал перед началом закрытого заседания Совета Безопасности ООН.

Согласно полученной информации, участники совещания обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке. При этом в преддверии мероприятия генсек международной организации отметил, что обмены ударами между армиями Израиля и Ливана вызывают серьезное беспокойство.

Также, общаясь с журналистами, руководитель ООН обратил внимание на критическое состояние системы здравоохранения в секторе Газа. По его словам, она находится на грани коллапса из-за огромного количества раненых и обстрелов больниц.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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