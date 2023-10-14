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Финляндия намерена увеличить производство боевых припасов

В Минобороны Финляндии заявили о планах увеличить производство боеприпасов

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Imago/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Власти Финляндии при сотрудничестве с частным бизнесом рассчитывают добиться увеличения производства боевых припасов, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. Об этом сообщается в материале издания Helsingin Sanomat.

«Цель — дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путем сотрудничества государства и промышленности», — уточнил финский глава военного ведомства.

При этом Хяккянен добавил, что на указанные цели планируется выделить деньги из фондов, которые были созданы Европейским Союзом.

Предполагается, что правительство Финляндии примет решение о выделении средств на производство боеприпасов в скором времени.

«Речь идет не о сотнях миллионов евро для государства, а о десятках миллионов», — заметил министр обороны Финляндии.

Примерные сроки предоставления финансирования на производство боевых припасов пока не названы.

До этого стало известно, что страны НАТО подписали контракты на €2,4 млрд для закупок боеприпасов, €1 млрд из них — на приоритетные поставки.

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