Пострадавших и разрушений из-за падения двух беспилотников в Сочи нет

Пострадавших и разрушений в краснодарском Сочи в результате уничтожения двух украинских дронов нет, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.



«Пострадавших и разрушений в городе нет», — написал глава Сочи.

Согласно его информации, аэропорт и все системы города-курорта работают в обычном режиме. Ситуация была поставлена на контроль оперативного штаба.

Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте все спокойно», — сообщил мэр.

Копайгородский выразил благодарность силовым структурам Сочи за успешное пресечение попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в город.

Утром 14 октября российское Министерство обороны сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем около Краснодарского края. Позднее в аэропорту Сочи временно ограничили полеты из-за атаки БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.