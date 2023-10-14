Армия Израиля сообщила об ударах по базам группировки «Нухба» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по базам террористической группировки «Нухба» в Газе. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что «Нухба» была одной из основных сил, осуществлявших вторжение на территорию Израиля неделей ранее, наряду с ХАМАС.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации», — сообщили в Тель-Авиве.

Уточняется, что в ходе удара был ликвидирован глава воздушных сил ХАМАС в городе Газа Мерад Абу Мерад.

До этого в США выразили беспокойство отсутствием у Израиля четкого понимания дальнейшей судьбы Газы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.