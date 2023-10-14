Сальдо заявил о скоплении сил ВСУ для форсирования Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ группируют силы для форсирования Днепра. Об этом пишет ТАСС.

По словам Сальдо, на правом берегу Днепра группируются понтеры и морская пехота. Все это происходит на фоне продолжающихся попыток переправиться через реку.

«Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы», — прокомментировал развитие ситуации Сальдо.

Он добавил, что ВС РФ полностью контролируют обстановку и готовы к «любому сценарию».

До этого сообщалось о подготовке ВСУ к наступлению на Херсонском и Запорожском направлениях. Сообщалось, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр. Также говорилось о планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС.

13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление украинской армии в зоне боевых действий можно считать формально законченным.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.