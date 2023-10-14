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Сальдо заявил о скоплении сил ВСУ для форсирования Днепра

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ стягивают силы для форсирования Днепра

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ группируют силы для форсирования Днепра. Об этом пишет ТАСС.

По словам Сальдо, на правом берегу Днепра группируются понтеры и морская пехота. Все это происходит на фоне продолжающихся попыток переправиться через реку.

«Пытается накапливать на правом берегу недалеко от реки военные запасы», — прокомментировал развитие ситуации Сальдо.

Он добавил, что ВС РФ полностью контролируют обстановку и готовы к «любому сценарию».

До этого сообщалось о подготовке ВСУ к наступлению на Херсонском и Запорожском направлениях. Сообщалось, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр. Также говорилось о планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС.

13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление украинской армии в зоне боевых действий можно считать формально законченным.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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