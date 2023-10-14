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ВС РФ нанесли авиаудары по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении

МО: группировка «Запад» уничтожила командные пункты ВСУ на Купянском направлении

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять ударов по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, на Купянском направлении экипажи Су-34 нанесли пять ударов по объектам подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад украинской армии в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Петропавловка.

По словам Зыбинского, ВСУ лишились четырех минометных расчетов, зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», артиллерийского орудия Д-20 и одного боевого дрона.

Накануне истребители на Купянском направлении нанесли пять ударов по объектам ВСУ.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Артемовском направлении.

14 октября ВС РФ нанесли авиаудары по командным пунктам ВСУ на Купянском направлении.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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