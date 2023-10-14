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Российские войска отбили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВС РФ отбили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные группировки «Центр» отбили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, украинские войска потеряли до 540 человек. Бои шли в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Российские войска использовали огонь артиллерии и удары авиации.

«Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля», — добавил Савчук.

Также в районе Кременной был сбит украинский беспилотник.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки войск Вооруженных сил РФ поразила штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

В районе населенного пункта Пересечное Харьковской области была уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У».

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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