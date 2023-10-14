NBC News раскрыл изначальный, более жестокий план атаки ХАМАС

ХАМАС разработал план нападения на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад с целью «убийства как можно большего числа людей» и захвата заложников, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на документы, найденные у погибших бойцов ХАМАС израильскими службами быстрого реагирования.

«ХАМАС создал подробные планы нападения на начальные школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы убить «как можно больше людей», захватить заложников и быстро увезти их в сектор Газа», — утверждают журналисты.

По данным телеканала, план состоял в том, чтобы два специальных подразделения ХАМАС окружили деревни, проникли в них и напали на места, где собираются мирные жители. Утверждается, что документа также содержат подробные карты.

Телеканал отмечает, что на одной из страниц документов с пометкой «совершенно секретно» был изложен план нападения на кибуц, в котором находятся две школы и молодежный центр. На другой, с пометкой «совершенно секретный маневр», изложены планы подразделений ХАМАС по обеспечению контроля над кибуцем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.