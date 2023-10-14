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Экс-военный рассказал, зачем НАТО проводят учения Dragon-2024 в Польше

Полковник Кошкин: Польша пытается стать центром управления Восточной Европой

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Mindaugas Kulbis/AP

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал «Ленте.ру», зачем Польша планирует провести на своей территории учения НАТО Dragon-2024.

По словам Кошкина, проведя плановые учения НАТО, Варшава сможет привлечь внимание Вашингтона.

«Они (учения. — «Газета.Ru») не стабилизируют, а обостряют ситуацию, к тому же их численность и привлекаемые силы средства все время возрастают, что как раз и характеризует желание Польши создать опасную обстановку в Европе, чтобы получить еще больший угол скатывания в большую войну», — пояснил военный эксперт.

Он добавил, что Польша стремится стать центром управления Восточной Европы и перетянуть на себя внимание США с Центральной Европы.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе альянс проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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