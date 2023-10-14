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На Украине обеспокоены действиями России на линии фронта

Spectator: ВС России неожиданно начали наступление по всей линии фронта

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец заявила, что российская армия неожиданно для Вооруженных сил Украины начала наступление по всей линии фронта.

По ее словам, сегодня «Украина в огне».

«Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке», — поделилась Моренец.

Она добавила, что украинские солдаты описывают ситуацию как ад. На некоторых участках они оказались в меньшинстве, и ряд позиций потерян. Журналистка считает, что российская сторона хочет «сковать ВСУ», чтобы они не смогли перемещать свои резервы.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что ВСУ могли оказаться в западне около Авдеевки после маневра российских войск.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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