Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ударила по территории «Хезболлы» на юге Ливана.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористической цели Хезболлы на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных воздушных объектов в Израиль», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что ЦАХАЛ перехватил проникший воздушный объект и обстрелял вражеский беспилотник.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к нанесению масштабных ударов по объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.