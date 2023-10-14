Обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан заявил, что западные политики загнали украинцев в мясорубку из-за жажды власти.

«Украинцы должны впасть в ярость из-за того, что их народ систематически сокращают, одновременно используя и загоняя в мясорубку», — написал он.

По мнению журналиста, Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы украинской армии и их неспособность прорвать российскую линию обороны.

Бердан добавил, что все более очевидным становится тот факт, что усилия мировых лидеров нанесли огромный ущерб, так как они были направлены на то, чтобы удовлетворить жажду власти.

Он подытожил, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада приведет к полному уничтожению страны.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что в ближайшие месяцы Украину отодвинут на второй план из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее на Украине раскрыли минимальную цель для «успешного» завершения контрнаступления.