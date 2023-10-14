Американских дипломатов просят не говорить о деэскалации в Газе

Госдеп США попросил американских дипломатов не использовать слова «деэскалация» и «прекращение насилия», комментируя палестино-израильский конфликт. Об этом пишет издание HuffPost со ссылкой на внутреннюю переписку.

«На фоне усиления атак Израиля против Газы госдепартамент отговаривает дипломатов, работающих над вопросами Ближнего Востока, от публичных заявлений о том, что США хотят видеть меньше насилия», — говорится в публикации.

В материалах для прессы дипломатам посоветовали избегать таких фраз, как «деэскалация/прекращение огня», «прекращение насилия/кровопролития» и «восстановление спокойствия».

До этого жители Йемена вышли на акции в поддержку Палестины под контролем шиитской группировки «Ансар Алла» (хуситы).

В «Ансар Алла» заявили о готовности отправить сотни тысяч бойцов на участие в боевых действиях, чтобы «защитить Палестину, ее народ и святые места».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.