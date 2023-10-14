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Власти Израиля заявили, что только начали действовать в секторе Газа

Нетаньяху: действия Израиля в секторе Газа — это только начало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа — это «только начало». Его слова приводит издание Times of Israel.

По словам Нетаньяху, Израиль никогда не забудет и не простит зверств, совершенных боевиками ХАМАС.

«Мы никогда не дадим миру или кому бы то ни было забыть об этих зверствах, [подобные] которым не совершались по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. (Мы наносим удары. — «Газета.Ru») по нашим врагам с беспрецедентной силой... Я подчеркиваю: это только начало», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль сегодня получает огромную международную поддержку.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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