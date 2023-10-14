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В США считают, что Запад может вынудить Украину пойти на переговоры

MWM: Запад может вынудить Украину пойти на переговоры на фоне конфликта в Израиле

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Gleb Garanich/Reuters

Страны Запада могут вынудить Украину пойти на переговоры на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, пишет Millitary Watch Magazine (MWM).

По мнению автора публикации, нехватка боеприпасов у Израиля и предыдущие шаги США по выводу боеприпасов, хранящихся в ближневосточной стране, для передачи Украине, подпитывают и без того растущую оппозицию в Вашингтоне, особенно внутри Республиканской партии.

«Время нападения (ХАМАС на Израиль. — «Газета.Ru») совпало с растущими противоречиями в Америке вокруг помощи Украине, что означает, что оно может стать поворотным моментом для военных действий в Восточной Европе <...> перенаправление помощи Израилю предоставило бы Западному блоку возможность сохранить лицо, сократив свои инвестиции в конфликт и заставив Киев вернуться за стол переговоров», — говорится в публикации.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых представитель Белого дома подтвердил приверженность поддержке Киева.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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