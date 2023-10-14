США попросили Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа

Журналистка телеканала Fox News Жаки Генрих сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), что США попросили Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа до открытия безопасного коридора для вывода мирного населения.

Она заявила, что об этом ей сообщили три источника.

При этом журналистка не указала, согласилась ли израильская сторона выполнить такую просьбу.

Она также сообщила, что «первый чартерный рейс уже вылетел из региона — около 100 человек эвакуированы».

Накануне президент России Владимир Путин предупредил, что наземная операция Израиля в секторе Газа чревата тяжелыми последствиями.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.