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Вашингтон предупреждали об угрозе эскалации конфликта в Израиле

CNN: разведка США предупреждала Байдена об угрозе эскалации конфликта в Израиле

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Amir Cohen/Reuters

Американские разведчики неоднократно предупреждали администрацию президента США Джо Байдена об угрозе эскалации конфликта в Израиле. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американское разведывательное сообщество представляло как минимум две оценки, основанные на разведданных Израиля, которые предупреждали Байдена о повышенном риске эскалации палестино-израильского конфликта за несколько недель до субботнего нападения на Израиль.

К примеру, в документе от 28 сентября сообщается, что ХАМАС готовился эскалировать ракетные обстрелы Израиля.

«В телеграмме ЦРУ от 5 октября в целом предупреждалось о растущей возможности насилия со стороны Хамаса. Затем, 6 октября, за день до нападения, официальные лица США распространили сообщение из Израиля, указывающее на необычную активность Хамаса», — говорится в сообщении.

До этого газета The Wall Sreet Journal (WSJ) писала, что боевики ХАМАС, вторгшиеся 7 октября в южные районы Израиля, имели при себе детальные карты населенных пунктов и военных баз страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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