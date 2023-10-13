Израильские военные наносят масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению масштабных ударов по объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских войск.

Другие подробности о ситуации в регионе в настоящее время не уточняются. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что в ближайшее время оповестят о ходе данной операции.

«Армия обороны Израиля сейчас наносит широкомасштабный удар по целям, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», — говорится в заявлении.

13 октября американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей ЦАХАЛ сообщил, что израильская пехота и танки зашли на территорию сектора Газа. По данным СМИ, военнослужащие провели несколько локальных рейдов.

В этот же день представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что израильское правительство предупредило международную организацию о подготовке к наземной операции в секторе Газа. В связи с этим власти страны указали на необходимость эвакуировать 1,1 млн палестинцев на юг данной территории и потребовали завершить вывод людей в течение 24 часов.

Ранее в Армии обороны Израиля рассказали о нанесении ударов по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.