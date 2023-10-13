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Подразделения армии Израиля провели рейды в секторе Газа

Fox News: пехота и танки ЦАХАЛ провели локальные рейды в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела несколько локальных рейдов на территории сектора Газа. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей израильских войск.

Согласно полученной информации, 13 октября на территорию сектора Газа зашли подразделения пехоты и танки Армии обороны Израиля. При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что данные действия не являются частью анонсированной ранее наземной операции.

«ЦАХАЛ заявил, что его пехота и танки вошли в сектор Газа <...> для проведения локальных рейдов», — говорится в материале телеканала.

До этого представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что правительство Израиля оповестило международную организацию о необходимости эвакуировать 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в преддверии наземной операции ЦАХАЛ. По словам дипломата, израильская сторона потребовала завершить данный процесс в течение 24 часов.

Однако представитель ООН подчеркнул, что массовая эвакуация людей может иметь катастрофичные гуманитарные последствия. При этом стало известно, что требование Израиля также распространяется на сотрудников международной организации и различных социальных учреждений.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Израиля Александром Бен Цви защиту гражданского населения в зоне боевых действий.

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