Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что ВСУ могли оказаться в западне около Авдеевки после маневра российских войск.

По его мнению, ВС РФ могли окружить «более двадцати тысяч украинских военных».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению оборонного ведомства, артиллерия Южной группировки войск уничтожила полевой склад с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Артемовском направлении.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что российские военные на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины в районах Клещеевки и Первомайского в ДНР.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов также передавал, что российские войска улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.