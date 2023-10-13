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Армия обороны Израиля атаковала объекты «Хезболла» в Ливане

ЦАХАЛ: израильский беспилотник наносит удары по объектам «Хезболла» в Ливане

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Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что принадлежащий ей беспилотник атаковал объекты движения «Хезболла» на ливанской территории. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале израильских войск.

«Беспилотник ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям, принадлежащим террористической организации «Хезболлах», — указано в публикации.

При этом представители Армии обороны Израиля не стали раскрывать другие подробности о проводимой операции. В том числе это касается пораженных беспилотником целей.

7 октября силы движения ХАМАС нанесли удары по израильской территории, использовав несколько тысяч ракет. Тогда же представители движения объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», что привело к эскалации палестино-израильского конфликта.

В тот же день в Израиле было введено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что государство находится в состоянии войны и анонсировал мобилизацию резервов.

Позже ЦАХАЛ начал собственную операцию, которая получила название «Железные мечи». С того момент израильские военнослужащие сбросили порядка шести тысяч бомб на объекты ХАМАС, расположенные в секторе Газа.

13 октября правительство Израиля оповестило ООН о подготовке к проведению наземной операции в секторе Газа. Власти страны уточнили, что за следующие 24 часа 1,1 млн палестинцев следует эвакуироваться на юг данной территории.

Ранее в Кремле оценили возможность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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