Армия Израиля провела рейды в секторе Газа для обнаружения заложников, сообщает Times of Israel.

«Солдаты ЦАХАЛ обыскали и собрали доказательства, которые помогут найти заложников. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ помешали террористическим ячейкам и инфраструктуре, расположенным в этом районе, в том числе ячейке ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты по израильской территории», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля в ночь на 13 октября нанесла удары по 750 целям на территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Отмечается, что среди пораженных целей — подземные туннели ХАМАС, военные склады и посты, а также дома высокопоставленных представителей группировки, которые, согласно ЦАХАЛ, используются как командные центры.

Также отмечается, что израильская авиация нанесла удар по 12 многоэтажным зданиям в Газе, которые использовал ХАМАС.

Кроме того, был поражен объект на территории сектора Газа, который использовался для минометного обстрела Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.