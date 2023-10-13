«Хезболла» нанесла удары по Израилю

Ливанская шиитская организация «Хезболла» заявила, что нанесла удары по позициям в Израиле в ответ на обстрелы поселений на юге Ливана, которые израильские военные совершили днем в пятницу, 13 октября. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление «Хезболлы».

«В ответ на израильские атаки в пятницу днем бойцы «Хезболлах» атаковали израильские позиции», — сказано в сообщении организации.

До этого начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что «Хезболле» не стоит вмешиваться в конфликт между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Хезболла» заявила о законности действий палестинских бойцов.