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ООН потребовала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине

ООН на заседании СБ призвала прекратить применять кассетные бомбы на Украине

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Shutterstock

В Организации Объединенных Наций обратились с призывом прекратить использование противопехотных мин и кассетных боеприпасов на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель высокого представителя всемирной организации по разоружению Адэдэжи Эбо, передает РИА Новости.

«Сообщения, касающиеся применения противопехотных мин и применения и передачи кассетных боеприпасов на Украине глубоко беспокоят. От лица высокого представителя я призываю к немедленному прекращению применения этих бесчеловечных видов вооружений, которые имеют суровые гуманитарные последствия», — сказал Эбо.

До этого военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что кассетные боеприпасы неэффективны против защищенных укреплений, являющихся основным препятствием в контрнаступлении.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. При этом советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в Вашингтоне признали: применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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