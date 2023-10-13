Нидерланды передадут Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot

Нидерланды намерены передать Украине дополнительные снаряды, предназначенные для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал премьер-министр королевства Марк Рютте.

Глава правительства сообщил, что 13 октября посетил украинский город Одессу. По его словам, поездка состоялась по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Этой зимой Россия постарается навредить Украине как можно сильнее», — написал премьер-министр.

Он добавил, что в связи с этим Амстердам готов снабдить Киев дополнительными ракетами для комплексов Patriot. Кроме того, правительство Нидерландов окажет украинским властям помощь при закупке патрульных катеров.

Как сказал Рютте, данная техника необходима для обеспечения безопасности маршрутов для поставок зерна. Главным образом речь идет о коридорах, которые проходят через порт Одессы, резюмировал глава правительства.

11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Болгария и Германия снабдят Украину новыми партиями вооружений. София передаст украинской армии компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, а Берлин поставит в зону конфликта две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 10 танков Leopard.

Ранее в США заявили о планах выделить новый пакет помощи Украине на сумму $200 млн.