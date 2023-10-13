Стало известно о гибели журналиста Al Jazeera при атаке Израиля на Ливан

Один журналист погиб и трое пострадали, включая двух сотрудников телеканала Al-Jazeera, в результате израильского обстрела на юге Ливана, заявил телеканал.

«Один журналист погиб, трое получили ранения, среди них корреспондент и оператор Al-Jazeera, в результате израильского удара по их автомобилю в районе деревни Альма-эш-Шааб», — сказано в сообщении, которое привело РИА Новости.

Al-Jazeera — это международная телекомпания со штаб-квартирой в столице Катара Дохе. Она была создана в 1996 году по указу эмира Катара.

Ранее стало известно, что при обстреле сектора Газа Израилем погибли 1799 человек.

Силы движения ХАМАС 7 октября выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и сообщили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, захватив десятки единиц военной техники и больше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля называется «Железные мечи», одной из ее целей является уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет нацбезопасности Израиля решил прекратить поставки туда воды, еды, товаров, электричества и топлива. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны уйти на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции.

С начала войны Израиля и ХАМАС числятся пропавшими без вести 12 россиян, следует из заявлений их родственников. Сейчас граждан РФ ищут полиция Израиля и России. Как минимум четверо россиян погибли. В посольстве заявили, что это число продолжает расти.