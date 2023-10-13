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Военный эксперт: НАТО готовится к поражению Украины

Военный эксперт Липовой: в НАТО уже придумали отговорку в случае поражения Киева

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Gleb Garanich/Reuters

Запад готовится к скорому поражению на Украине и уже придумал отговорку. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил генерал-майор Сергей Липовой, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия вновь будет использовать зиму в качестве оружия. Военный эксперт напомнил, что аналогичный аргумент в 1941-1942 годах был озвучен Германией.

«Сегодня все то же самое повторяется. Когда больше уже никаких аргументов не осталось, пускается в ход последний — «генерал Мороз». Так будут объяснять причины своих неудач, провала «контрнаступа» и отступления ВСУ с тех занимаемых позиций, откуда сейчас их начинают усиленно выковыривать», — отметил Липовой.

Он добавил, что российские войска в ходе специальной военной операции медленно но уверенно продвигаются, как ранее в Мариуполе и в районе «Азовстали».

Выступая с заявлением о морозах в качестве оружия, генсек НАТО подчеркнул, что альянс рассчитывает обеспечить беспрерывные поставки боеприпасов и вооружений украинским военным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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