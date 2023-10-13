Число погибших израильских военных в ходе эскалации достигло 258, сообщает Армия обороны Израиля.

Армия обновила список погибших военных, чьи имена уже разрешено публиковать.

Ранее истребители ЦАХАЛ атаковали боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС и нанесли удар по их оперативному штабу. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля в официальном Telegram-канале.

Как поясняет пресс-служба, ударам подверглись резиденция элитного подразделения «Нохба» (военно-морское командование), оперативный штаб палестинских радикалов, а также еще одна оперативная резиденция, где, предположительно, находился нынешний лидер организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации Яхья Синвар.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла удар по элитному подразделению ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».