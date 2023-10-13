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ХАМАС запустил ракеты в сторону Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС сообщило о пуске ракетного залпа в сторону Тель-Авива

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Oded Balilty/AP

Бригады военного крыла ХАМАС — «Аль-Кассам» заявили о пуске ракет в направлении Тель-Авива.

«Бригады «Аль-Кассам» выпустили по Тель-Авиву ракетный залп в ответ на обстрелы мирных жителей», — сказано в заявлении военного крыла ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в городе Сдерот на юге страны звучит воздушная тревога.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили об операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и более сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о состоянии войны в стране.

Ответная операция Армии обороны Израиля называется «Железные мечи», одна из ее целей — уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля ударили по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет нацбезопасности Израиля постановил прекратить поставки в сектор воды, пищи, товаров, электричества и топлива. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны выехать на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции.

Ранее политолог назвал несоизмеримым ответ Израиля на нападение ХАМАС.

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Война в Израиле
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