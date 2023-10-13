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Путин не сомневается в утечке оружия с Украины на Ближний Восток

Путин: не сомневаюсь, что оружие с Украины оказалось на Ближнем Востоке

Есть вероятность, что оружие с Украины попало на Ближний Восток через черный рынок, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в столицу Киргизии Бишкек на саммит СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен — очень высокий», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что в мире есть много желающих купить оружие на черном рынке, «а на Украине много желающих продать».

Путин считает, на Украине «продают все, что можно продать». Впрочем, президент усомнился, что решения о реализации оружия в другие страны принимаются на уровне властей страны.

«На международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется, точно продают», — заключил президент России.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское оружие, которое Штаты отправляли на Украину.

Издание Politico считает, что неожиданный визит главы Украины Владимира Зеленского в Брюссель 11 октября был связан с «отчаянной» потребностью страны в поставках западного оружия на фоне войны Израиля и ХАМАС. При этом журналисты отмечают, что страны Североатлантического альянса «все больше озабочены Ближним Востоком».

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