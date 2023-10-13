Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египет отправил войска для укрепления границы с сектором Газа

Египет стянул своих силовиков к границе с сектором Газа

close
100%
Unsplash

Египет принял «беспрецедентные меры» для укрепления своей границы с сектором Газа, отправив туда своих силовиков, пишет
The Associated Press.

Как заявил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, имя которого не названо, такие меры власти Египта предприняли для «предотвращения любых нарушений».

По словам израильского посла в РФ Александра Бен Цви, ведутся переговоры с Каиром о возможности выхода мирного населения и граждан других стран из сектора Газа.

Единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа является КПП Рафиах. Накануне Египет предложил объявить перемирие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через Рафиах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Боевики палестинской организации вторглись на территорию Израиля, захватили военную технику и заложников.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию против ХАМАС «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий