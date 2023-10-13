Египет отправил войска для укрепления границы с сектором Газа

Египет принял «беспрецедентные меры» для укрепления своей границы с сектором Газа, отправив туда своих силовиков, пишет

The Associated Press.

Как заявил высокопоставленный представитель египетской службы безопасности, имя которого не названо, такие меры власти Египта предприняли для «предотвращения любых нарушений».

По словам израильского посла в РФ Александра Бен Цви, ведутся переговоры с Каиром о возможности выхода мирного населения и граждан других стран из сектора Газа.

Единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа является КПП Рафиах. Накануне Египет предложил объявить перемирие для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через Рафиах.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Боевики палестинской организации вторглись на территорию Израиля, захватили военную технику и заложников.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию против ХАМАС «Железные мечи».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.