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Минобороны рассказало о результатах работы российских систем ПВО за неделю

МО России: системы ПВО за неделю перехватили 19 реактивных снарядов и 218 БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю перехватили в небе 19 снарядов от ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за указанный промежуток времени средствам защиты также удалось нейтрализовать две противокорабельные ракеты «Нептун» и 12 противорадиолокационных ракет HARM. Кроме того, в воздухе были перехвачены семь авиационных бомб JDAM.

«Уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавили в министерстве.

13 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле запорожского города Токмак со стороны украинских военных. По его словам, удар был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Другие подробности, включая наличие разрушений и пострадавших, в настоящее время не приводятся.

6 октября военное ведомство сообщило, что за минувшую на тот момент неделю российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, средства защиты перехватили в небе 39 снарядов от трех видов РСЗО — HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Ранее в Запорожской области сообщили о захвате боевой машины пехоты ВСУ с американским и шведским оружием.

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