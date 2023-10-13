В Пентагоне заявили, что нападение ХАМАС на Израиль хуже, чем атаки боевиков ИГ*

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль хуже, чем атаки террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом он сообщил на брифинге в Израиле, сообщает газета The Jerusalem Post.

«Как вы знаете, я первый планировал войну с ИГ. Поэтому я очень хорошо знаю «Исламское государство», и [нападение ХАМАС на Израиль] хуже того, что я видел с ИГ», — сказал он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты вступятся за Израиль в случае атаки на него других государств или террористов.

Также Энтони Блинкен заявил, что Израилю в борьбе с группировкой ХАМАС нужно избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

12 октября Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.