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В Пентагоне заявили, что нападение ХАМАС на Израиль хуже, чем атаки боевиков ИГ*

Остин: нападение ХАМАС на Израиль хуже, чем атаки боевиков ИГ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль хуже, чем атаки террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом он сообщил на брифинге в Израиле, сообщает газета The Jerusalem Post.

«Как вы знаете, я первый планировал войну с ИГ. Поэтому я очень хорошо знаю «Исламское государство», и [нападение ХАМАС на Израиль] хуже того, что я видел с ИГ», — сказал он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты вступятся за Израиль в случае атаки на него других государств или террористов.

Также Энтони Блинкен заявил, что Израилю в борьбе с группировкой ХАМАС нужно избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

12 октября Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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