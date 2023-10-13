В Запорожской области заявили о захвате российскими бойцами украинской БМП

Российские военные захватили боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. При этом транспортное средство было полно оружия американского и шведского производства, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ захватили украинскую военную технику в районе села Новопрокоповка. Глава движения добавил, что данная машина использовалась для ротации и передачи вооружений подразделениям ВСУ на линии фронта.

«Наши бойцы затрофеили вражеский БПМ, в котором оказалась масса американского и шведского оружия: гранатометы, пулеметы и прочее», — указал он.

Утром 13 октября Рогов заявил, что украинские войска обстреляли запорожский город Токмак. Как он написал в своем Telegram-канале, во время атаки бойцы ВСУ использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о взрыве в городе Мелитополе. Наиболее громко звук взрыва был слышен в районе улицы Кирова, однако другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее Владимир Рогов высказался об обещании украинского лидера Владимира Зеленского не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.